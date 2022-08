Oggi, giovedì 18 agosto, alle 19, a Villa Vaccarino, Rita Chillemi e Maria Rosaria Cusumano presenteranno il libro “All’ombra delle ginestre” scritto a quattro mani da due milazzesi doc, Enza Cambria e Marcello Amato.

Il romanzo racconta la storia di una sedicenne siciliana strappata violentemente dai suoi sogni di ragazzina e catapulta dalla madre in un mondo di maschere dove sembra impossibile venirne fuori.

Il dolore la falsità la violenza saranno sconfitte o no ? È la madre riuscirà a far quadrare i suoi conti? La storia è stata censita positivamente dalla Catena Fiorello.

