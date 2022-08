Uno show immersivo, affascinante e suggestivo, per ricordare le atmosfere uniche dei Pink Floyd, band fra le più amate della musica internazionale di sempre. C’è grande attesa per il “Pink Floyd – Tribute Laser Show” dei Pink’s One in programma sabato 20 agosto al Teatro Greco di Tindari. Un concerto che si annuncia unico. Non solo perché le atmosfere ed il rock progressivo dei Pink Floyd suoneranno in un luogo storico come l’anfiteatro di Tindari, unico perché tre turnisti della storica band londinese arrivano per la prima volta insieme in Sicilia. In scena, oltre ad otto bravissimi componenti della tribute band dei “Pink’s One” ci saranno: la corista Machan Taylor, il sassofonista Scott Page e il batterista Gary Wallis. Machan Taylor, corista dei Pink Floyd e già collaboratrice dei Pink’s One dal 2014, vanta collaborazioni anche con Sting, Foreigner e Gov’t Mule. Scott Page, sassofonista per i Pink Floyd, Toto e Supertramp, con la leggendaria band di David Gilmour ha partecipato all’indimenticabile concerto di Venezia del 15 Luglio 1989 di fronte ad oltre 200.000 persone. Gary Wallis è stato percussionista e collaboratore dei Pink Floyd dal 1987 e fino al 1994, lavorando fianco a fianco con Nick Mason nella ritmica della band.

Come sarà lo show. Sul palco verrà montato uno schermo circolare, in scena agiranno giochi di luce e laser proprio come un tempo negli show della storica band. Al resto poi ci penserà la musica. Un concerto che ripercorrerà lo storico tour “Delicate sound of thunder” In scaletta pietre miliari della storia musicali dei Pink Floyd quali Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri per circa due ore e mezza di musica. “Per noi sarà come una bellissima reunion.” Ha dichiarato in questi giorni il sassofonista Scott Page sulla pagina facebook dei Pink’s One. «Sono entusiasta -ha aggiunto Machan Taylor – Non vedo l’ora di essere in Sicilia per unirmi ai miei vecchi amici Gary Wallis e Scott Page». Per la data del 20 Agosto al Teatro Greco di Tindari I biglietti possono essere acquistati su tickettando seguendo il seguente link: https://bit.ly/3A7Zd8R. L’ evento è organizzato dall’ Associazione Darlin di Lino e Dario Grasso.

I Pink’s One sono: Alessandro Di Mauro – chitarra e voce, Andrea Zanti – chitarra e voce, Gian Luigi Di Gregorio – tastiere e sintetizzatori Daniele Sorce – basso, Seby Aprile – batteria, Kathrine Donzuso – cori, Stefany Donzuso – cori, Virginia Sicuso – cori.

Fanno parte della band, ma non prenderanno parte agli show (per lasciare spazio agli special guest), anche i seguenti musicisti: Mattia Mazzola – sax

Giuseppe Gulino – sax Francesco Zanotti – percussioni.