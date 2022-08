Stamattina gli operai del comune hanno provveduto a sostituire in via Medici gli artistici vasi realizzati gratuitamente da Nadia Monforte per il Ccn, Centro Commerciale Naturale “Centro Storico”. I vasi decorati da raffigurazioni simbolo della iconografia siciliana, sono stati realizzati nel 2020 ed erano da tempo vandalizzati. Al loro interno piante di ulivo.

«Inoltre – aggiunge Pippo Russo, presidente del Ccn – sono stati posti cartelli sponsorizzati dalla Tipografia Lombardo che invitano i cittadini a un maggior decoro e così da non vanificare il lavoro di chi giornalmente provvede alla pulizia dei numerosi rifiuti abbandonati per la strada. Ci tengo a ringraziare i fratelli Antonio e Teresa Lombardo, Nadia Monforte e il sindaco Midili per la disponibilità avuta nei confronti del Ccn» .

