Il gruppo francese La Femme ieri sera ha stregato il Mish Mash Festival. La manifestazione, giunta alla VI edizione si riconferma fiore all’occhiello del cartellone estivo, capace di richiamare pubblico da tutto italia che sceglie Milazzo non solo per partecipare all’evento dedicato alla musica indipendente nazionale ed internazionale, ormai punto di riferimento per il settore, ma anche per soggiornare qualche giorno in cittĂ . Secondo gli organizzatori solo ieri si sono registrate 1500 presenze. Nelle scorse edizioni sono saliti sul palco I pinguini tattici nucleari, Calcutta, Myss Keta, Nada.

Magnifico scenario il Castello di Milazzo che non solo ospiterà i 10 concerti ma anche installazioni artistiche. Tante in questa sesta edizione le collaborazioni artistiche con diversi artisti visivi per offrire un’esperienza immersiva all’interno e all’esterno delle mura del Castello, tra gli artisti coinvolti, Incompiuto Siciliano, Andrea Sposari, il collettivo Kirykou e altre formazioni artistiche coinvolte nella creazione di opere visive, installazioni, video making e proiezioni.

Ecco il programma delle prossime serate:

Martedì 9 Agosto

Democrazia Tropicale

Laila Al Habash

Bnkr44

Post Nebbia

Emmanuelle

Mercoledì 10 Agosto

Special Event: San Lorenzo Eve