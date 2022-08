Condividi questo articolo



Nuovo arrivo nello staff tecnico della Peppino Cocuzza/Basket Milazzo.sarà assistente nella serie C Silver, allenatore della Promozione e congestirà le categorie Under 17, Under 14 e Under 13. Alessio ha militato per anni nelle categorie di serie C come giocatore, mostrando le sue doti tra San Filippo, Messina e provincia; da anni istruttore di minibasket e allenatore giovanile con tanti successi nella sua carriera. «Sono contentissimo perchè questa unione tra le due società è destinata a perdurare negli anni” – dice Coppolino – gli obbiettivi comuni hanno fatto sì che la fusione fosse quasi spontanea; entrambi vogliamo partire dai giovani, e per me sarebbe bellissimo vedere esordire in prima squadra i ragazzi che hanno fatto i primi palleggi con noi, sarebbe la coronazione di un sogno».