Si è insediato nella storica sede di Viale Lazio a Palermo, il primo Consiglio di disciplina dell’Ordine Regionale dei Geologi. Dopo vari tentativi di costituzione dell’organismo con l’obiettivo di istruire e decidere delle questioni disciplinari riguardanti tutti i geologi di Sicilia, il Presidente del Tribunale di Palermo ha nominato i dieci componenti (cinque effettivi e cinque supplenti).

Tra i membri effettivi, unico Avvocato della provincia di Messina, c’è Lorella Mazzeo, alla quale è stata altresì affidata la funzione di segretario. «Sono onorata – ha detto l’Avv. Mazzeo – per il prestigioso incarico ricevuto e per essere l’unico professionista scelto in rappresentanza della provincia di Messina. Sono certa che, lavorando in sinergia, tutti noi saremo in grado di adempiere con professionalità e senso di responsabilità. Ritengo, inoltre, che sarà fondamentale operare in stretta collaborazione con l’Ordine stesso».