Sono spuntate come funghi, tre colonnine di una società di telefonia che sta installando la fibra a Milazzo e che, senza alcuna comunicazione ufficiale, ha sistemato le tre centraline davanti alla chiesa del Carmine in piazza Caio Duilio. «Un’offesa al decoro urbano aggravata dal fatto che quella individuazione, come sottolinea il Comune, è avvenuta un maniera unilaterale», hanno commentato dal palazzo municipale. Così l’Amministrazione ha già chiesto agli uffici di avviare il procedimento per obbligare la società all’immediata rimozione delle tre colonnine da quella zona.

