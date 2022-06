Condividi questo articolo



OGGI MILAZZO SOCIAL Oltre a Milazzo il teaser arriverà anche a Taormina, Acireale, Paternò, Gravina di Catania, Palagonia e Sant’Agata di Militello. «L’introduzione del taser nelle dotazioni effettive di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sta confermando tutte le aspettative in termini di efficacia deterrente, affermandosi come uno straordinario strumento di tutela dell’incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini», conclude.

Da lunedì 13 giugno, il taser arriverà anche a Milazzo. Si tratta di una pistola elettrica o storditore elettrico, un dispositivo classificato come arma non letale che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli. «E’ ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l’avvio dell’operatività del taser in tutti i capoluoghi di provincia italiani – spiega il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.- e, per le restanti località sede di Commissariati di Polizia, Compagnie dei Carabinieri e Reparti della Guardia di Finanza interessati, il servizio verrà gradualmente attivato in base al completamento delle attività formative sul territorio».