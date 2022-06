Il duo milazzese Out Offline scende di nuovo in campo. Dal 10 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Bali” il loro nuovo singolo. Bali è un luogo che ricorda festa, relax ed estate ma è anche quel posto ideale in cui ognuno di noi si rifugia quando è deluso da tutto ciò che lo circonda. La vita non è di certo solo quella raccontata attraverso post, stories e le amicizie non si dimostrano con dei likes. Se anche solo per un attimo si rimane offline ci si accorge che è tutta una bugia e che la vita merita di essere vissuta. Il nuovo singolo, registrato presso HiFunk Studios di Milano, sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Stefano Taccucci presso la suggestiva location di Audace Palestre Milano

Out Offline è un gruppo composto da Sonia Lo Giudice (Voce) e Zaira Lo Giudice (Pianoforte/Voce). Pur essendo giovanissime, le due musiciste hanno partecipato negli anni a molti percorsi formativi con alcuni dei professionisti di maggior spicco del panorama italiano (per citarne alcuni: Fabio e Ivan Lazzara, Luca Pitteri, Albert Hera, Manuel Frattini, Paola Folli, Mogol, Beppe Vessicchio e tanti altri). Entrambe studentesse del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e del Liceo Scientifico “Impallomeni” di Milazzo (Me) si sono poi esibite in diverse manifestazioni e in contest musicali (Talent Voice, L’Angelo Biondo, Viaggio tra le stelle, Tour Music Fest, Music Award Dischography, Concorso Internazionale per musicisti “G.Campochiaro”, Rassegna Nazionale “Il Palco dei Talenti, ecc…). Out Offline nasce con l’intento di mettere a frutto la vena creativa di entrambe le componenti attraverso un percorso caratterizzato da una frizzante e sofisticata contaminazione di stili spaziando tra le sonorità della musica elettronica, i colori del jazz, la vivacità della fusion, l’imprevedibilità e le reminiscenze dell’R&B.

Col il loro primo singolo inedito “Endless Loop”, pubblicato a Dicembre (HiFunk Records), hanno avuto un ottimo riscontro di critica (recensioni su Corriere della Sera, Corriere dello Spettacolo, Corriere Nazionale, Geonews etc.), il videoclip, realizzato da Stefano Taccucci, ha vinto il Metro Contest organizzato da Telesia (leader della GO TV. ) ed è andato in rotazione per due settimane su tutti gli schermi delle Metropolitane, degli Aeroporti, dei Bus e delle Stazioni ferroviarie, è inoltre in rotazione su Odeon TV ed altre 150 emittenti DTV, grandi soddisfazioni anche dallo streaming di Spotify (già oltre 60.000 stream) e Youtube..