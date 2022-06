Il sindaco Pippo Midili ha ricevuto questa mattina a Palazzo dell’Aquila la visita della dottoressa Gabriella Ioppolo, nuovo Questore di Messina insediatosi lo scorso aprile. L’incontro, al quale hanno presenziato la dirigente del locale Commissariato, Lara La Rosa e il commissario Francesca Bongiovanni è stata l’occasione per uno scambio proficuo di idee nell’ottica di una collaborazione tra l’Ente e le Forze dell’Ordine al fine di promuovere tra la cittadinanza il rispetto della legalità e la corretta educazione civica.

Milazzo, il questore di Messina Gabriella Ioppolo in visita a palazzo dell’Aquila

