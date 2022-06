Recuperato un altro sentiero nel promontorio di Capo Milazzo. Grazie al lodevole impegno dei volontari dell’associazione “Il Promontorio”, è stata portata avanti, col patrocinio del Comune, una attività di bonifica del camminamento capiciano verso il mare denominato “La cala dei liparoti”. L’intervento ha permesso di valorizzare e rivisitare la spiaggetta denominata “Le scale”.

Sempre nella giornata di ieri, altri volontari, rappresentanti dello Snalv-Confsal, guidati da Massimo Bagli, sono intervenuti per rimuovere le sterpaglie della zona di “Porticella” che praticamente era diventata intransitabile. Proprio Bagli, nei mesi scorsi, da consigliere comunale è stato promotore di una mozione (approvata all’unanimità dal consiglio comunale) che impegnava l’Amministrazione a porre in essere lavori di manutenzione alla scalinata di via Porticella che da Tono conduce al Borgo, “per dare la possibilità di percorrerla a tutti coloro che desiderano arrivare al Castello di Milazzo attraverso un percorso paesaggistico e suggestivo”.