Nessun ricovero all’ospedale Fogliani di Milazzo, tanto meno in terapia intensiva. E’ quanto risulta ad Oggi Milazzo dopo le notizie diffuse nelle ore scorse relative ad una intossicazioni da tonno che avrebbe portato una coppia di milazzesi ad essere ricoverata in gravi condizioni nella struttura ospedaliera di contrada Grazia. Effettivamente al Fogliani nei giorni scorsi si sono presentati almeno cinque casi di intossicazione alimentare presumibilmente da pesce avariato: genitori con un bambino e una coppia. I primi tre avevano mangiato in un ristorante del comprensorio di Milazzo, i secondi a casa dopo avere acquistato del tonno in pescheria.

I sanitari del pronto soccorso hanno diagnosticato per tutti la “sindrome sgombroide” provocata presumibilmente da pesce avariato proveniente dallo stesso lotto. Uno di loro è ricoverato a Patti, la moglie a causa di un infarto si trova a Milazzo. I vertici dell’ospedale di Milazzo hanno segnalato le circostanze al Servizio veterinario dell’Asp per i relativi controlli d competenza.

Gli altri casi – secondo quanto si legge su altre testate del territorio – invece, riguardano persone di Barcellona, ben cinque che si sono sentite male al termine di una cena in un locale della zona accusando dolori addominali, nausea e vomito. Sono andati alla Guardia medica di Terme Vigliatore, ma il medico di turno, visto l’elevato numero di pazienti con la stessa sintomatologia, ha richiesto l’intervento di ben tre ambulanze del 118 giunte da Milazzo, Barcellona e Falcone, che hanno trasferito il gruppo al “Cutroni Zodda” e al “Fogliani”. Tutti sono stati sottoposti a terapia e per fortuna la loro condizione si è rivelata meno grave di quello che si pensava originariamente.

AGGIORNAMENTO. All’ospedale di Milazzo hanno confermato che non risulta ufficialmente nessun ricoverato per intossicazione da tonno. In terapia intensiva risulta ricoverato per problemi cardiologici un parente della persona presa in carico al Barone Romeo dI Patti a causa dell’intossicazione. Le informazioni sono state attinte da fonti ufficiali.

