Dopo l’incendio che oggi pomeriggio, intorno alle 16,30, ha interessato una parte dell’area in cui insiste il cantiere Aicon Yachts, nella zona industriale di Giammoro, l’azienda ha precisato che le fiamme hanno avvolto un cumulo di rifiuti accatastati nella zona retrostante e appartenenti alla fallita vecchia Aicon S..p.a. «che nulla ha a che spartire con la nuova Aicon Yachts S.r.l».

Rifiuti dei quali, peraltro, l’attuale proprietà aveva chiesto più volte la rimozione al Tribunale di Barcellona, al Giudice del Fallimento, alla curatela ex Nac e alla curatela del fallimento della vecchia Aicon Yachts.

«Nel ringraziare i Vigili del Fuoco e le aziende vicine che hanno messo a disposizione i loro mezzi per domare il rogo, esprimiamo totale fiducia nell’operato delle Autorità inquirenti al fine di accertare le cause che lo hanno scatenato. Aicon Yachts si scusa con gli abitanti della Valle del Mela, preoccupati per la densa colonna di fumo levatasi nel pomeriggio», conclude la nota.

Nel pomeriggio il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa ha informato di avere contattato immediatamente informato l’Arpa per l’avvio delle verifiche ambientali previste».

