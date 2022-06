Dopo il rinvio della scorsa settimana, domani, sabato 4 giugno, sul Lungomare Garibaldi è previsto il quarto appuntamento della manifestazione “Ora..in tour” promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore.

Per consentirne lo svolgimento, il dirigente della Polizia locale ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la modifica della circolazione stradale nelle zone interessate.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. In particolare dalle 13,30 alle 20,30 sarà vietata la sosta, ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e la chiesa di San Giacomo.

Dalle 15,30 alle 20,30 invece divieto di transito veicolare nello stesso tratto di strada. Decisa anche l’istituzione sulla via Crispi, all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi, dell’obbligo di svolta a sinistra verso la via N. Ryolo, per i veicoli con direzione di marcia Sud-Nord; e, automaticamente, di obbligo di svolta a destra verso via Colombo per coloro che provengono da Vaccarella.