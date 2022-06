IN AGGIORNAMENTO. Apprensione intorno alle 16,30 per una coltre di fumo che si è alzato dalla zona industriale di Milazzo. Il fumo, visibile non solo dal centro del comune mamertino ma anche da tutta la valle del Mela, ha destato preoccupazione poichè si pensava provenisse dalla Raffineria o dalla adiacente centrale termoelettrica A2a. In realtà si tratterebbe di un capannone industriale nella zona Giammoro (tra le acciaierie e A2A). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO. L’incendio interesserebbe l’Aicon, l’azienda che produce yacht e che da qualche anno è stato rilevata da un gruppo americano. A quanto pare le fiamme avrebbero interessato l’area retrostante in cui erano depositati materiali della vecchia gestione