La proposta del consigliere Doddo: «Demolire l’ex tiro al volo in Marina e far sorgere il “Saluto al sole”

La proposta del consigliere Doddo: «Demolire l’ex tiro al volo in Marina e far sorgere il “Saluto al sole”

Il consigliere comunale Pippo Doddo ha presentato una interrogazione al sindaco per chiedere di intervenire nell’area che un tempo ospitava il tiro a volo e che oggi si trova in condizione di forte degrado ed abbandono. Doddo propone la demolizione del fatiscente fabbricato e la realizzazione di un’ampia area “arricchita da numerosi elementi di arredo urbano e da una installazione artistica moderna che potrebbe essere denominata “saluto al sole”.

Questo monumento tecnologico – prosegue il consigliere – consisterebbe in una piattaforma di circa 20 metri di diametro posta alla stessa altezza della pavimentazione circostante, composta da pannelli fotovoltaici protetti da pannelli di vetro multistrato, in grado di alimentare degli accumulatori di energia elettrica per il funzionamento di pannelli led, integrati nella piattaforma stessa, che creerebbero così uno spettacolo notturno di luci colorate. I pannelli fotovoltaici, inoltre, alimenterebbero i servizi che l’Amministrazione vorrebbe inserire per arricchire l’arredo (fontane con giochi d’acqua, pubblica illuminazione).