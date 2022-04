L’assessore alla Cultura Franceco Alesci ha voluto ringraziare la preside del liceo artistico “Guttuso”, Delfina Guidaldi, la docente Angela Caprino e gli studenti per la realizzazione grafica della locandina dell’iniziativa.

Torna il “Maggio dei libri” promosso dall’assessorato ai Beni culturali in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca e con le scuole protagoniste. Infatti quest’anno hanno aderito all’iniziativa sia gli istituti superiori, sia i tre Comprensivi che parteciperanno al programma di iniziative che da domani sino al 31 maggio si svolgeranno a palazzo D’Amico. Il primo appuntamento domani sera alle 18 è dedicato a Pier Paolo Pasolini, con la presentazione del libro “L’Usignolo appassionato”. Molti gli autori locali e del comprensorio coinvolti nell’iniziativa.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.