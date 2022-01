Ciò a seguito della decisione assunta dal Tar Campania, sezione Quinta, che con ordinanza numero 00019/2022 ha esplicitato la impossibilità per gli amministratori locali e regionali di intervenire con proprie ordinanze su argomentazioni già normate da leggi dello Stato, e quindi sulle chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado che invece è regolamentata da legge dello Stato.

Milazzo, domani si ritorna a scuola in presenza. Il sindaco Midili ritira la sospensione didattica fino al 23 gennaio

