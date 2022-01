Oggi l’indotto della centrale A2a di San Filippo del Mela ha scioperato. A novembre Ergo Meccanica aveva licenziato il rappresentante sindacale della Fiom. «Il contesto aziendale in cui matura questo licenziamento – scrivono in una nota Fim, Fiom e Uilm – è quello del lavoro precario in tutte le sue forme: il lavoro somministrato, a tempo determinato o tramite il distacco a comando. Questo licenziamento, pertanto, va letto come un potente avvertimento nei confronti di tutti gli altri operai, che Ergo Meccanica vuole assolutamente più disciplinati in vista dei prossimi importanti investimenti che interesseranno la Centrale Elettrica».

Le sigle sindacali chiedono «la solidarietà ai lavoratori di tutti gli impianti dell’Area Industriale» e «convocano lo sciopero per stabilizzare i contratti, per l’immediato rientro in fabbrica del delegato sindacale e degli altri operai ancora non assunti».