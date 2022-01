Sono 810 le persone contagiate dal Covid, secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma realizzata dall’Usca: 512 sono i positivi al tampone molecolare, 298 a quello rapido.

Trentadue i tamponi molecolari processati nella giornata odierna, tre sono risultati positivi e 29 negativi. I tamponi rapidi invece sono stati 166, dei quali 144 negativi e 22 positivi. Si attende l’esito di altri tamponi eseguiti che saranno processati nei prossimi giorni.

I tamponi sono stati eseguiti sia a persone già positive, sia a coloro che sono sottoposti al primo controllo.

L’Usca ha comunicato che da qualche giorno si sta registrando il deplorevole episodio che sconosciuti, fingendosi personale dell’Ufficio, contattino telefonicamente al loro domicilio persone che risultano positive invitandole a presentarsi al drive insolitamente allestito nei pressi del nuovo Palasport per sottoporsi a tampone molecolare. E quindi non solo facendo uscire in maniera errata e illegale contagiati, ma anche non consentendo loro neppure di effettuare il tampone in quanto non inserita nella programmazione dei molecolari di quella giornata. Per questo viene chiesto alle persone positive al Covid di mantenere la massima riservatezza e attendere solo riscontri ufficiali da parte dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid della provincia Messina.

