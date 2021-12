Questa sera, alle 19, seduta straordinaria in adunanza aperta del consiglio comunale per discutere delle problematiche relative al piano industriale, occupazionale e tutela ambientale della Raffineria. Un argomento che affronta una richiesta risalenti ad alcuni mesi addietro da parte di esponenti della minoranza (i consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonino Amato, Damiano Maisano, Alessio Andaloro ed Antonio Foti) e della maggioranza (Bambaci e Bagli), che avevano chiesto anche la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della direzione e degli azionisti della Ram, della deputazione nazionale e regionale della provincia di Messina e del Presidente della Regione Siciliana, al fine di individuare le soluzioni per assicurare la tutela dell’ambiente e della salute, il mantenimento dei livelli occupazionali e la stabilità degli investimenti.

Una situazione che oggi diventa ancora più attuale dopo quanto accaduto in sede di esame parziale dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale) che ha previsto delle nuove prescrizioni più rigide all’azienda. L’obiettivo dei lavori è quello di effettuare un’analisi puntuale sulle criticità denunciate e sulle possibili soluzioni, col coinvolgimento delle istituzioni, dei vertici aziendali, delle rappresentanze dei lavoratori, ed in effetti della città.

