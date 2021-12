Numeri quasi raddoppiati a Milazzo. In una settimana la curva dei positivi è notevolmente cresciuta. I contagiati sono venti in più rispetto al giorno precedente. In città sono saliti adesso sono centocinquanta. Un aumento che si temeva ma che rischia di diventare incontrollabile visto che sta interessando soprattutto i più giovani. E anche in virtù del fatto che l’esito dei tamponi molecolari eseguiti dall’Usca viene spesso comunicato con diversi giorni di ritardo rispetto ai tempi di ruoutine.

«Voglio ribardire il mio appello – dice il sindaco Pippo Midili – vi chiedo la massima attenzione e il rispetto delle norme nazionali e regionali, con l’uso delle mascherine anche all’esterno e il distanziamento sociale. Il virus sembra aver ripreso in maniera intensa la sua folle corsa»

Intanto al Parco Corolla sono partite le vaccinazioni per i più piccoli. Ieri pomeriggio sono stati tredici i bambini vaccinati.