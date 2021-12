Riapre al pubblico la tribuna dello stadio Marco Salmeri. La Commissione Comunale di Vigilanza ha rilasciato l’idoneità statica che consente agli sportivi di potere assistere agli incontri nell’area coperta. I posti autorizzati sono 600 che si aggiungono ai 500 della gradinata, fatte salve in questo periodo le limitazioni per il Covid. “Il Partenariato pubblico-privato si conferma la più importante forma di gestione dell’interesse collettivo – ha dichiarato l’assessore Antonio Nicosia che ha seguito personalmente la questione – la disponibilità della SicilService CND, dei tecnici addetti ai collaudi e della Società SS Milazzo, hanno permesso di superare le difficoltà ed ottenere il miglior risultato possibile»

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.