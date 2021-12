( ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER C.R. SERVICE SRL)

Alla luce di questo imminente ingresso nella realtà multinazionale Axactor, C.R. Service, nell’ottica di una continua espansione, è alla ricerca di personale dinamico, brillante, comunicativo e aperto al lavoro di squadra. Desideriamo valutare nuovi talenti che diano valore aggiunto al nostro business. Vorresti fare la differenza ed iniziare a costruire il tuo futuro con noi? Non esitare e sottoponi la tua candidatura!

Con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato italiano, grazie al rafforzamento della propria struttura operativa, il 26 ottobre Axactor ha siglato un accordo con CR Service S.r.l ., per l’acquisizione del 100% delle quote della società entro la fine del 2021.

Il Gruppo Axactor è una realtà internazionale presente in sei Paesi Europei (Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Spagna) ed è specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti di proprietà e per conto dei propri clienti principalmente del mondo bancario e finanziario.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.