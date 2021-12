A 23 anni ha conseguito la laurea magistrale al Politecnico di Torino con il voto di 110 e lode. Si tratta del milazzese Francesco Mazzeo neo dottore in Ingegneria energetica e nucleare con una tesi scritta in inglese dal titolo: “Sviluppo metodologico di un gemello digitale per la simulazione di celle agli ioni di litio: una valutazione sperimentale e numerica“. Grande soddisfazione per l’ex alunno del liceo Impallomeni (sezione scientifico) e un pizzico di orgoglio per la sua Milazzo.

