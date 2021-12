La determina è stata inviata a Palermo e ora si attendono le indicazioni mancanti da parte del dirigente dell’ufficio scolastico regionale e dello stesso assessorato della Famiglia. Al momento dunque risultano designati per la nomina nel nuovo Cda, la dottoressa Maria Teresa Collica (Corte d’Appello), mons. Santino Colosi (Curia arcivescovile) e appunto Coppolino (Comune di Milazzo).

Il sindaco Pippo Midili con propria determina ha riscontrato la richiesta dell’assessorato regionale della Famiglia designando quale componente di pertinenza comunale alla Fondazione Lucifero, l’ex consigliere comunale Francesco Coppolino, promotore finanziario e persona che si è sempre contraddistinta sia in politica che nella sua attività professionale, per serietà e spirito di servizio.

