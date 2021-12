Si è scelto il periodo natalizio per avviare il servizio del “trenino turistico” che per 12 mesi sarà effettuato dalla ditta “Sicily Train” di Francesco Biancuzzo di Rometta. Questa sera davanti al palazzo municipale la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco Pippo Midili, dell’assessore allo sviluppo economico Maurizio Capone, del presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva, di diversi consiglieri comunali e di tanti bambini che con i loro genitori attendevano di poter fare il primo giro sul trenino composto da due carrozze da venti posti ciascuno oltre la motrice.

Il percorso turistico si snoderà dal porto, lungo la Marina Garibaldi, sino a Vaccarella, proseguendo poi per il Castello, dove in questo periodo dunque potrà visitarsi nelle giornate previste, il Presepe vivente, con ritorno da via Umberto I, alla fermata iniziale del porto. L’itinerario tradizionale prevede, in vista della bella stagione anche l’arrivo al Tono. Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo del trenino. Previste agevolazioni per i residenti a Milazzo.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Maurizio Capone che ha ringraziato innanzitutto per il supporto il gruppo di Forza Italia e l’ingegnere Gabriele Paratore. „Sarà un modo, soprattutto in estate per far ammirare la città ai turisti – afferma l’assessore – ma anche in inverno, in determinate giornate rappresenta uno strumento in grado di agevolare chi vuole raggiungere il centro cittadino o luoghi di maggiore aggregazione come il Castello dove nel periodo natalizio sono previste iniziative, evitando l’uso della macchina».

“Avviando questo percorso – ha aggiunto il sindaco Midili – accreditiamo Milazzo al concetto di “smart mobility”, il nuovo modo di concepire la mobilità che mette al centro il benessere dei cittadini rendendo i trasporti più convenienti, sostenibili e accessibili. Un tipo di mobilità “a misura di cittadino”