Un bilancio lusinghiero quello illustrato dalla comandante Gisella Puleo in occasione della cerimonia di consegna di alcune cucce e attrezzature varie per i cani donate dal Rotaract di Milazzo rappresentato da Anna Zumbo, Enea Miraglia e Roberto Castellaneta, alla presenza della rappresentante distrettuale Giorgia Cicero. Soddisfatto anche il sindaco Midili presente all’iniziativa. «L’attività – ha detto la comandante Puleo – è rivolta alla salvaguardia del benessere di cani e gatti ed è finalizzata anche a limitare il fenomeno del randagismo, mediante campagne di sterilizzazione attivate dal Comune».

Negli ultimi dieci mesi sono stati salvati una quarantina di cani feriti, di cui 13 dopo le cure sono stati affidati a privati. Altri sono presso il canile di Millemusi e altri due, in fase di adozione, si trovano negli stalli realizzati nell’area retrostante i locali dello stesso comando di polizia locale nell’ex scuola Zirili di San Paolino. Salvati, inoltre, ben 33 gatti e stabilito un nuovo rapporto con associazioni come “Amici degli animali” e “volontariato Pace del Mela” che assicurano il proprio supporto con dedizione. Inoltre sono state stipulate convenzioni con il canile di Isnello e con l’ospedale veterinario dell’Università di Messina.

Randagismo a Milazzo, in dieci mesi salvati 40 cani feriti e 33 gattini. La donazione del Rotaract

