In occasione dell’ottava edizione dell’iniziativa nazionale “Libriamoci – giornate di lettura nella scuola”, l’Istituto Superiore “Renato Guttuso” propone agli studenti tre incontri. Gli appuntamenti saranno divisi in due giornate: martedì 16 novembre gli studenti del professionale per l’enogastronomia di via Risorgimento incontreranno lo scrittore Francesco Musolino, autore del romanzo “L’attimo prima”, dedicata ad un ragazzo che, come molti degli allievi della scuola, coltiva il sogno di diventare chef, tra varie vicissitudini personali che si aggiungono alle luci ed alle ombre del trovarsi a cullare quel sogno proprio in Sicilia. Nello stesso giorno Ii ragazzi del Liceo Artistico di via XX luglio avranno modo, sia in presenza che in video-conferenza, di incontrare l’attore e regista teatrale Salvatore Amato, storico responsabile del gruppo “Teatro Libero” di Milazzo, che intratterrà i ragazzi tra letture e suggestioni legate anche e soprattutto alle rappresentazioni sceniche e letterarie della Sicilia (“Cento Sicilie e noi in ricerca creativamente” è il titolo della giornata).

Sabato 20 novembre, poi, gli studenti della sede di Via Gramsci dello stesso Liceo potranno incontrare Antonio Putzu, prestigioso musicista con all’attivo molteplici collaborazioni con vari artisti in Italia e all’estero, particolarmente esperto di tutti gli strumenti a fiato e attento ricercatore delle forme tradizionali di espressione musicale siciliane (in questo caso la giornata è denominata “Diversi Incanti – Sicilia, giochi, musica e poesia”).

Anche in questo caso, per rispettare le regole anti-Covid ed evitare ogni assembramento, il dirigente Delfina Guidaldi e la docente referente Anna Arizzi, hanno concordato che l’incontro sia articolato su un doppio binario, che consentirà ad alcuni studenti di goderne in presenza, e agli altri di fruirne online. Tutte le iniziative del “Guttuso” in occasione dell’iniziativa sono pubblicate sul blog nazionale (www.libriamoci.it) e visionabili sulla homepage, alla voce “progetti della regione Sicilia, scuola secondarie di secondo grado”.