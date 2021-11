L’Associazione Astrea-Amici delle donne ha presentato anche quest’anno i progetti scolastici, rivolti alle scuole primarie e secondarie del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere partendo dalla drammatica situazione afghana. Il primo appuntamento si è tenuto giovedì 11 novembre alla scuola “Luigi Rizzo. I soci nell’elaborare i progetti hanno ritenuto doveroso dedicarli a quella generazione di ragazze cui viene cancellato un passato di conquiste, di libertà e parità di genere con la possibilità di realizzare i propri sogni.

«Per non lasciare sole le donne afghane è importante tenere accesa la luce su di loro, che stanno sfidando il regime con coraggio e resilienza – si legge in una nota stampa – Il percorso di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere parte dalla storia di questo ultimo ventennio in Afghanistan, durante il quale si sono registrati modesti progressi, purtroppo oggi stravolti, per arrivare poi a quello che è il nostro contesto sociale e relazionale».