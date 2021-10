Improvvisa impennata di positivi al Covid in città. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza in provincia di Messina, sono ben 47 i milazzesi risultati positivi al tampone, ventuno in più rispetto ad ieri.

Addirittura si starebbe abbassando l’età dei contagiati. Bambini della scuola dell’infanzia del I Circolo didattico (plesso San Giovanni) componenti della stessa classe (3 e 4 anni) sarebbero risultati positivi. Fortunatamente a parte la febbre non avrebbero sintomi preoccupanti. Nei giorni scorsi in quarantena classi delle scuole superiori e medie di Milazzo.