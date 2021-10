Dopo 14 anni aumenta il costo del pane a Milazzo. Nei giorni scorsi la maggior parte dei panificatori ha aumentato il prezzo di panini e sfilatini sottolineando in una nota condivisa «che non è certo un’azione speculativa da parte di noi fornai, ma una necessità di sostenibilità di costi/qualità». Si parla di almeno 10 centesimi a “pezzo” (circa un euro al chilo). La filiera della panificazione – spiegano i fornai – ha cercato in questi anni di farsi carico dei continui aumenti dei costi, ma oggi, poichè nel territorio mamertino il prezzo del pane non aumenta dal novembre 2007, si vedono costretti a rivedere la posizione.

«La situazione post pandemica – spiegano i panificatori – purtroppo sta colpendo ogni settore produttivo, compreso il settore della panificazione artigianale, con aumenti spropositati, inn particolare negli ultimi mesi di energia, trasporto e materie prime (lice, gas, grano, zucchero, olio)» .