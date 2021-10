Il giovane tennista milazzese Christian Cassisi ha vinto a Gela il master under 10 di tennis dedicato a Roberto Romagnoli organizzato dalla federazione regionale (Fit). Primo posto anche per la messinese Ludovica Saija nella sezione femminile, entrambi sono tesserati con la società Vela Messina. Cassisi ha vinto il torneo battendo Giuliano Conigliaro della Tc Match Ball di Siracusa pr £/6, 6/3 e 10/1.

Christian, con grandi sacrifici personali e dei suoi genitori che stanno sostenendo il suo talento, ha mosso i primi passi sul campo di Merì con Carmelo Torre. Poi , quasi per caso, un salto nel buio e i primi viaggi a Messina al Circolo del Tennis e della Vela. Posto nuovo, compagni di allenamento nuovi e l’incontro con Maurizio Fragomeni, il maestro che segue Christian fin dai primi tornei promozionali del Fit Junior Programm.

Le prime soddisfazioni arrivano con i due tornei “Superorange” vinti nella provincia di Messina e la partecipazione al master di fine stagione. È tempo della prima tessera agonistica e dei tornei in giro per la Sicilia.

Il primo successo agonistico nel torneo under 10 del circuito regionale svoltosi al Ct Curcuraci insieme a tante altre performance di rilievo. A breve arriva la convocazione alla coppa delle province nella rappresentativa messinese.

La partecipazione al master regionale e lo splendido successo conseguito in finale, è storia recentissima.