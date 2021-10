Domenica 3 ottobre, alle 9, si terrà sul promontorio il “5° Trofeo ciclistico del Capo Milazzo”, organizzato dall’Asd Polisportiva dilettantistica “Mediterranea club”. La corsa interesserà le vie Addolorata (zona Castello, partenza e arrivo), Croce, Paradiso, dei Platani (Sp72 bis), Aldo Moro, lungomare Garibaldi, C. Colombo, G.B. Impallomeni, S. Domenico, Papa Giovanni XXIII.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il dirigente della Polizia locale ha disposto l’istituzione del divieto di transito e di sosta in tutte le strade interessate.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin