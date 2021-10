Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

«È per me un piacere tornare in palestra con i bambini. In un periodo particolare che ha penalizzato lo sport amatoriale ci siamo reinventati con altre attività come questa del concorso – dice Cristina Correnti – Mi è piaciuto il significato che si è voluto dare questa ragazzina ha centrato una problematica grandissima». «Il messaggio è stata la cosa più importante – ha dichiarato la responsabile regionale Minibasket – alla vostra età dovete imparare questo sport, ma il significato che il minibasket vuole darci è anche inclusione, rispetto, altruismo. Tutti aspetti che vengono fuori da questo disegno». A partecipare alla premiazioni anche il sindaco, l’assessore allo Sporte l’assessore alla Famiglia. «È bello vedere tutti questi ragazzini nuovamente in palestra – afferma il primo cittadino – l’idea di partenza che guarda allo sport come qualcosa di accessibile a tutti è importante».