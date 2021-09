Il sindaco di Milazzo Pippo Midili scriverà alla regione per sollecitare l’azzeramento del consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero. Ieri si sono dimessi due componenti, il presidente Vincenzo Ciraolo e Francesco Iannucci. Rimangono in carica tre consiglieri che potrebbero continuare a deliberare in attesa che la Curia e la Corte d’Appello di Messina designino i sostituiti. Ma da palazzo dell’Aquila si punta a resettare e far nominare in prima battuta un commissario.

«Con profonda inquietudine accolgo la notizia delle doppie dimissioni dal Cda della Fondazione Lucifero dell’avvocato Ciraolo e del dottor Iannucci. Per l’ennesima volta, nel giro di poco tempo , assistiamo ad un impasse che merita di essere chiarita per evitare retro pensieri pericolosi su una Fondazione così importante come la Lucifero. Alla luce di quanto si sta verificando, nelle prossime ore scriverò direttamente alla Regione per chiedere se a Palermo ritengano, come questa amministrazione ritiene, che sia necessario resettare tutto. Appare necessario dare della Fondazione Lucifero un’immagine di trasparenza e correttezza che in questo momento è oscurata da fatti che mettono in forte dubbio quella lucidità di giudizio e distacco necessario in chi ricopre ruoli nel Cda e che dovrebbe guardare sempre per prima cosa agli interessi di quei bambini e di quel mondo a cui la Fondazione deve prioritariamente rivolgersi. L’invito è ad una seria riflessione che porti a decisioni anche forti ma necessarie».