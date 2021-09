Diminuisce il numero dei positivi a Milazzo. Oggi in città sono 158 i milazzesi risultati positivi al tampone, sempre sei i ricoverati in ospedale. Intanto sono sempre più frequenti le iniziative adottate per invogliare la popolazione alla vaccinazione. Il 3, 4 e 5 settembre all’Hub Vaccinale del Parco Corolla è in programma la rassegna “La Valle del Mela contro il Covid-19. Musica dal vivo” con inizio alle 20.

Ecco il programma: il 3 settembre i Disorient Express, il 4 Fiesta e il 5 settembre gli Hasta La Vista.

L’intrattenimento musicale è gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti in fatto di sicurezza e distanziamento. Per l’occasione il del Parco Commerciale milazzese resterà aperto dalle 8 alle 23 (senza prenotazione).

Si tratta di un’iniziativa rivolta agli abitanti della valle del Mela. San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela sono, infatti, tra i comuni siciliani con una bassa percentuale di vaccinati.