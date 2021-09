Letizia Melcarne Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin Animatrice di Villa Robinia

Grazie a tutti coloro che riceveranno questo messaggio come un dono positivo per far del meglio ai propri cari anziani Cerco di intrattenerli giornalmente con svariate attività, insieme coloriamo, giochiamo, facciamo dei quiz e altri giochi che aiutano la mente, pitturiamo con gli acquerelli, giardinaggio, cucito, laboratorio di cucina e tanto altro, ma sembra quasi non bastare mai! Queste foto che vi allego serviranno a far capire in cosa consiste il mio lavoro e per trasmettere un messaggio importante, non lasciamoli soli perché chi non vive giornalmente con queste persone fragili non può capire realmente cosa provano, ma passando del tempo con loro , migliora il nostro umore ma soprattutto migliora la vita a questi poveri anziani che già hanno sofferto abbastanza. Ogni casa di riposo del comprensorio dovrebbe adottare queste attività, come in ogni casa dove risiede una persona anziana dovrebbe esserci qualcuno pronto a tenerle compagnia. Rifiuta Informazioni Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta Privacy & Cookies Policy wpDiscuz Insert Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561 Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar) Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse. Domande alle quali ho timore di rispondere perché questo porterebbe a vedere un velo lucido nei loro occhi consapevoli che tutto ciò non finirà presto o chi lo sa se il loro tempo non scadrà prima ancora di poter riabbracciare coloro che amano, la mia risposta resta la stessa, andrà tutto bene, un po’ come la risposta comune di tutti noi, quella piccola luce di speranza che fa andare avanti tutti coloro che in questa pandemia hanno perso molto.

In questi mesi di pandemia ho visto i miei anziani passare da momenti di sconforto a momenti di rammarico ascoltando i notiziari che annunciavano la crescita dei contagi e tutto il resto, vedevo nei loro occhi la tristezza nel non poter abbracciare e sentire su pelle i propri cari, ancora oggi sono costretti a vedere i proprio familiari attraverso un vetro protettivo perché la situazione fuori dalla struttura la conosciamo tutti e il luogo più sicuro per loro è proprio lì attraverso quel vetro. Ogni giorno mi vengono fatte delle domande, un po’ come quelle dei bambini o almeno con la stessa tenerezza e ingenuità : «Perché questa malattia non passa». «Perché i contagi crescono ancora?». «Quando potranno entrare i nostri nipoti a farci visita?».