ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER CAPO MILAZZO DIVING CENTER

Per info e prenotazioni chiamare il 388.6567671

Ingresso: via Francesco Crispi, 16 | presso Circolo del Tennis e della Vela Milazzo

Si tratta di un nuovo centro didattica Padi di immersioni subacquee. Il diving è stato equipaggiato con le nuove migliori attrezzature della Scubapro che sono disponibili a noleggio. Proprio davanti la sede del diving un pontile permette di caricare facilmente le attrezzature sul gommone per partire alla volta dell’Amp Capo Milazzo

«Faremo – spiega Carmelo – immersioni con bombole in Area Marina Protetta, apnea, escursioni guidate, corsi di immersioni, battesimi del mare, snorkeling, fotografia subacquea e naturalmente ci divertiremo. Il tutto sempre all’insegna della sensibilizzazione, della tutela e protezione delle risorse marine, della sostenibilità e dell’educazione ambientale».

Un nuovo centro di immersioni subacquee, dedicato a tutte le attività legate al mare. La naturale prosecuzione dell’impegno del biologo marino Carmelo Isgrò cominciato col MuMa Museo del Mare di Milazzo e che continua con questo nuovo progetto per la valorizzazione del territorio e la tutela del mare. L’inaugurazione del nuovo Capo Milazzo Diving Center è in programma venerdì 13 agosto, alle 19, al Circolo del Tennis e della Vela Milazzo.

Dalle escursioni alle immersioni, apre il nuovo Capo Milazzo Diving Center. Sabato al via i corsi

