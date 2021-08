Grande fermento in casa Svincolati Milazzo in vista della prossima stagione sportiva, che vedrà la compagine milazzese impegnata nel campionato di serie C Gold. Dopo le conferma del capitano Antonio Barbera e di Andrea Piperno ed il successivo arrivo di Philippe Tchuinkwa, ala – pivot francese, classe 2002, 203 cm, la compagine del presidente Riccardo Giambò ha ufficializzato un’altra new entry.

Si tratta del Lituano, Matas Razbadauskas, classe 2002, 196 cm, guardia, cresciuto nel Kėdainių Sc Ateitis e successivamente approdato al Kėdainių Nevėžis. Qui si mette in mostra nel settore giovanile e nel campionato di terza divisione. Le sue ottime prestazioni non passano inosservate e nella scorsa stagione per ben cinque volte è convocato dal Nevėžis in prima squadra, nel massimo campionato Lituano LKL.

Da registrare le sue buone prove, in particolare nel match vs. la Zalgiris Kaunas dove si segna a referto con 7 pt.

Un altro importante tassello dunque a disposizione di coach Trimboli.