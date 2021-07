A causa del forte caldo si sono registrati due importanti guasti alla linea elettrica principale dell’Enel che alimenta buona parte di Milazzo. Uno è stato individuato accanto al Teatro Trifiletti. A rimanere senza luce anche la parte alta come il Borgo e il Capo. Proprio per questo non sono irradiati da ore i canali televisivi del digitare terrestre poichè i ripetitori di Monte Trino non sono alimentati e grossi problemi si sono registrati anche alle linee internet fisse. Per ovviare al problema stanno arrivando da fuori Milazzo dei gruppi elettrogeni industriali. Già nel pomeriggio la zona del Tono era rimasta senza alimentazione. Il problema si presenta ogni estate nelle giornate di forte caldo.

Le forti temperature degli ultimi giorni, infatti, hanno determinato il surriscaldamento delle linee elettriche provocando dal pomeriggio di oggi il black out in diverse zone della città, specie al Centro, al Borgo, al Capo e al Tono, dove la situazione è rientrata per l’arrivo di un gruppo elettrogeno. Il sindaco Pippo Midili è in contatto con i vertici regionali di Enel e ha ricevuto rassicurazioni che stanno giungendo a Milazzo altri gruppi elettrogeni che saranno sistemati e attivati dai tecnici nelle zone rimaste al buio per consentire il regolare ripristino dell’energia elettrica.

Secondo quanto emerso il problema potrebbe essere stato determinato dal fatto che la rete elettrica urbana è ormai quasi tutta sotterranea, e così i cavi di alta, media e bassa tensione, ma anche i trasformatori e le cabine elettriche, non riescono a dissipare il calore, vanno in surriscaldamento ed entrano in avaria.