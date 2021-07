Sta diventando un vero dramma l’assenza di energia elettrica nella parte alta e rivierasca di Milazzo che sta mettendo in ginocchio decine di attività commerciali e lidi. Tono, Borgo, Capo e Vaccarella, dopo essere rimasti ieri senza energia oltre dieci ore a causa di una serie di guasti a macchia di leopardo (la corrente è andata via nel pomeriggio ed è ritornata alle 3,30 di notte) sono ripiombati nel dramma nel primo pomeriggio di oggi per via di un altro guasto. Sempre la stessa la causa: caldo infernale e forte richiesta di energia da parte degli utenti che ha mandato in tilt la rete mamertina. Per oltre un’ora la corrente è mancata anche nel centro cittadino (via Umberto I°, via Risorgimento, Piazza Sacro Cuore, alcune delle strade interessate). Problemi anche alla rete internet e l’impossibilità di pagare con i pos nelle attività commerciali.

Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo la normalità dovrebbe ritornare nel tardo pomeriggio (si spera entro le 20). Ma i malumori crescono e i danni di una rete – evidentemente vetusta – ormai sono stati fatti. Non si capisce perchè i gruppi elettrogeni giunti da fuori Milazzo in alcuni casi non sarebbero stati attivati in attesa di risolvere il guasto e riattivare “l’anello”.

Ristoratori, titolari di strutture ricettive, bar hanno registrato perdite per decine di migliaia di euro. A rendere ancora più insopportabile il tutto l’impossibilità di ottenere notizie dirette da parte di E-distribuzione con le linee telefoniche che mettono in perenne attesa e nessun comunicato ufficiale ai giornali locali. «Avevo quasi cento prenotazioni ed acquistato 2 mila euro di pesce – ha raccontato un noto ristoratore del Tono – con i banco frigo spenti tutto è andato a male e la serata saltata». «Per evitare che con la riattivazione della corrente si bruciassero i banco frigo li ho spenti e sono rimasto nel locale sveglio ih attesa che ritnasse la luce: un incubo», assicura un altro ristoratore. Anche i gestori dei bar sono disperati. Gelati, granite, torte: tutto perso. Oltre all’impossibilità di fare le preparazioni o semplicemente un caffè al banco.

Messaggi ad Oggi Milazzo dei gestori di B&B e strutture ricettive in generale. «Senza climatizzatori e frigorifero in camera i clienti sono andati via», lamenta uno di loro. Problemi anche nei lidi dove ieri sono saltate serate.

DIETRO LE QUINTE. Ieri sera al Borgo, però, la movida non si è fermata. Uno dei locali più noti si è dotato di gruppo elettrogeno ed ha garantito un po di musica in sottofondo e il servizio bar.