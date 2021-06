Per ulteriori informazioni: Settore Affari Generali – Servizi Demografici – Ufficio di Censimento tel. 0909231020.

– via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

– di persona, negli orari di apertura all’accettazione del Comune di Milazzo aperto da lun. a ven. dalle 09 .00 alle 13.00, via pec al seguente indirizzo:

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito istituzionale del Comune, dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 6 luglio.

L’Ufficio Censimento, di recente costituito dalla giunta municipale ha indetto pubblica selezione per soli titoli al fine di reclutare i rilevatori statistici da impiegare nell’ambito del censimento della popolazione e delle abitazioni – anno 2021.

Censimento della popolazione, a Milazzo bando per reclutare i rilevatori statistici

Censimento della popolazione, a Milazzo bando per reclutare i rilevatori statistici

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.