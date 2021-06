Poste Italiane, al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, ha rimodulato gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Milazzo, Santa Marina e San Pietro. L’ufficio di Piano Baele avrà turni regolari nel mese di luglio e un orario, solo mattutino dopo ferragosto, ovvero dal 16 al 20 e dal 23 al 27 quando gli sportelli saranno operativi dalle 8,20 alle 13,35. Sempre ad agosto dal 12 al 17 resterà invece chiuso l’ufficio di San Pietro. Ben 12 chiusure invece per Santa Marina che non sarà operativo dal 15 al 21 luglio e dal 19 al 25 agosto.

Milazzo, gli orari estivi degli uffici postali di via Medici, Santa Marina e San Pietro

Milazzo, gli orari estivi degli uffici postali di via Medici, Santa Marina e San Pietro

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.