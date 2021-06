Approda anche a Milazzo la campagna di Coop per l’ambiente “Un mare di idee per le nostre acque” realizzata in collaborazione con il partner scientifico “LifeGate”.

Venerdì 25 giugno, alle 11, nell’aula consiliare del Comune si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si caratterizzerà per la posa di cestini “mangiarifiuti” nelle acque di mari, fiumi e laghi di tutta Italia, per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche.

A Milazzo il cestino “mangiarifiuti” Seabin, sarà posizionato presso la “Marina del Nettuno”.

Alla conferenza interverranno il sindaco Pippo Midili, il presidente dell’Area marina protetta “Capo Milazzo”, Giovanni Mangano, la senatrice Barbara Floridia, sottosegretaria all’istruzione, Ivo Blandina, presidente Marina del Nettuno, il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, Carmelo Isgrò, biologo marino, fondatore “MuMa” Milazzo ed Enrico Quarello, direttore Politiche sociali e relazioni territoriali Coop Alleanza 3.0.

