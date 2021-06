Sono state 430 le domande presentate per partecipare alla selezione pubblica per soli titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 22 agenti di polizia locale che presteranno servizio per 24 ore settimanali per cinque mesi.

La commissione esaminatrice ha verificato le domande per determinare l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della stessa domanda di partecipato. Alla fine 338 candidati sono risultati ammessi e 82 sono stati esclusi. Altri 10 candidati invece sono stati ammessi con riserva in quanto sono presenti nella domanda irregolarità sanabili.

DIETRO LE QUINTE. Nonostante la carenza di personale la presenza della polizia locale è più tangibile negli ultimi mesi per le vie di Milazzo (in queste settimane ulteriori pensionamenti). Purtroppo tanti cittadini nel tempo hanno segnalato ad Oggi Milazzo che i numeri di pronto intervento diffusi dal Comune non sempre sono raggiungibili, specialmente nelle ore serali (348/1333408 e 348/1333427).