In occasione della ricorrenza di San Giovanni, il comando di polizia municipale ha disposto delle modifiche alla viabilità nelle giornate del 23 e del 24 giugno.

Mercoledì 23 dalle 17,30 alle 21,30 istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Orsa Maggiore (lato Est), all’intersezione con la via G. Matteotti, su Piazza S. Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Orsa Maggiore e la Rotatoria, sulla via Generale Stefano Trimboli (lato Est) intersezione con lo slargo del parcheggio adiacente l’Asse Viario e istituzione del senso unico sulla via Generale Stefano Trimboli (lato Ovest) all’intersezione con Piazza S. Giovanni. Dalle ore 16,00 alle ore 21,30, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) su Piazza S. Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Orsa Maggiore e la Rotatoria.

Giovedì 24 dalle ore 13 alle ore 21,30 istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Orsa Maggiore (lato Est), all’intersezione con la via G. Matteotti, sulla Piazza S. Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Orsa Maggiore e la Chiesa, sulla via Generale Stefano Trimboli (lato Est) all’intersezione con lo slargo del parcheggio adiacente l’Asse Viario e istituzione del senso unico sulla via Generale Stefano Trimboli (lato Ovest) all’’intersezione con Piazza S. Giovanni. Inoltre istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) sulla Piazza S.. Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Orsa Maggiore e la Chiesa