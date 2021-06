Amici di Gibo a Milazzo, buon riscontro per cicloturistica nel segno della solidarietà

Sono state numerose le adesioni alla manifestazione cicloturistica organizzata dagli amici di GiBo per raccogliere fondi e acquistare pacchi alimentari da distribuire alle famiglie più bisognose del distretto socio-sanitario di Milazzo nella ricorrenza delle prossime festività natalizie.

La ciclo turistica amatoriale è iniziata in Marina Garibaldi poco dopo le 9. La comitiva ha raggiunto il Santuario del Tindari, e fatto ritorno al Tono percorrendo in tutto 62 Km.

All’iniziativa – patrocinata dall’Amministrazione comunale – sono intervenuti oltre all’organizzatore Giovanni Bono (supportato da Tommaso Famà, Pietro Torre, Salvatore Mancuso e Cicco D’Amico) gli assessori Simone Magistri (servizi sociali) e Antonio Nicosia (sport).