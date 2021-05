Il politico ambientalista Peppe Marano abbandona la Lega a pochi mesi dall’adesione. Il partito di Salvini, però, accoglie nelle stesse ore l’avvocato Antonio Giardini che fa coppia fissa con Marano, attuale presidente del Cad sociale di Milazzo, nelle aule di tribunale da anni. Accanto a Marano, infatti, ha portato avanti (e porta) cause ambientali contro le industrie del comprensorio. Marano aveva aderito accogliendo il corteggiamento del deputato Antonio Catalfamo dopo essersi candidato alle amministrative di ottobre nella lista di Fratelli d’Italia. Ma ora ha cambiato idea. Il motivo? Ha sposato alcune tesi dei no vax.

«Mesi addietro come Presidente del Cad Sociale di Milazzo mi ero avvicinato alle posizioni regionali della Lega e dell’Onorevole Catalfamo pensando di poter dare un contributo sulle materie ambientali del mio territorio ma appena mi sono reso conto che tale partito aveva imboccato la strada delle restrizioni, del lockdown, della vaccinazione sperimentale di massa sugli italiani – oggi addirittura si parla di passare ai bambini ed ai ragazzi, nulla di più orribile – e questi deputati vergognosamente non ne parlano». Secondo Marano «la Lega ormai scivolata al tappetino dei poteri forti e che oggi in Sicilia sostiene un presidente della Regione così come al governo nazionale, perfettamente allineato a questi giochi di potere globalista». Marano anche se porta avanti i ragionamenti dei no vax sostiene di non essere «un No Vax, complottista o altro ma quello che sta accadendo oggi nel nostro paese non ha nulla a che fare con la vera politica».

Nelle stesse ore, però, è stato formalizzato, alla presenza del coordinatore provinciale Onorevole Antonio Catalfamo, il passaggio nella Lega dell’Avvocato Antonio Giardina, milazzese ed esperto di materie ambientali. Da un decennio porta avanti assieme a Marano cause giudiziarie contro le industrie. È anche impegnato a tutela dei diritti dei lavoratori per l’accertamento di malattie professionali legate alla pericolosità dell’ambiente di lavoro, come quelle associate alla esposizione all’amianto.

«Sono certo che potrò fornire un importante contributo sia politico che tecnico al nostro partito in una materia come quella della tutela dell’ambiente in tutte le sue espressioni e manifestazioni, dell’inquinamento, dello sviluppo sostenibile e politica energetica», ha detto.

«Sono felice di accogliere l’Avv. Giardina nella nostra squadra – ha dichiarato Catalfamo – una vecchia conoscenza legata alla passione comune sul tema della tutela delle vittime da amianto».