MESSINA. Ritornano i concerti a Messina. Presentato oggi il cartellone degli spettacoli estivi 2021 “Messina Restarts”, che si terranno all’arena di Villa Dante. Il programma si prenderà il via il 24 luglio prossimo e si concluderà il 5 settembre.

Ecco il calendario degli spettacoli:



24/07 MARIO VENUTI

25/07 “DI NUOVO INSIEME” con ENRICO GUARNERI e SALVO LA ROSA

28/07 “UNA VIDA DE TANGO” con la TANGO ROUGE COMPANY

31/07 AIELLO

01/08 ANTONIO PANDOLFO e MARCO MANERA in “I DUE COMPARI”

02/08 TUCCIO MUSUMECI in “GLI INDUSTRIALI DEL FICO D’INDIA”

03/08 NERI PER CASO

07/08 MAX GAZZÈ

08/08 FIORELLA MANNOIA

10/08 “LA PATENTE e L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA” con PIPPO PATTAVINA

12/08 SAMUELE BERSANI

13/08 PIERO PELU’

16/08 SUBSONICA

18/08 “LA SCUOLA DELLE MOGLI” con ENRICO GUARNERI

20/08 “FIGLI DELLE STELLE” di e con DANIELE GONCIARUK

21/08 FRANCESCO RENGA

22/08 TOTI E TOTINO in “SICILIANAMENTE VOSTRI”

25/08 “L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO” con COSIMO COLTRARO ed EMANUELE PUGLIA

28/08 DENNY NAPOLI in “LA VARIANTE MESSINESE”

05/09 – SERATA FINALE con CATENO DE LUCA e non solo … (incasso in beneficenza).